Россия плотно взаимодействует с Китаем по коронавирусу

"Мы очень плотно взаимодействуем с китайскими коллегами и по линии внешнеполитических ведомств, и по линии наших санэпидемиологических служб, министерств здравоохранения. Как вы знаете, делегация российских экспертов побывала в Китае в связи с нынешней вспышкой нового заболевания. Так что контакты очень плотные, очень тесные, мы удовлетворены уровнем сотрудничества с Китаем по этой теме", - сказал Моргулов журналистам.