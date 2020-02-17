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Россия плотно взаимодействует с Китаем по коронавирусу
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РИА Новости

Россия плотно взаимодействует с Китаем по коронавирусу

10:33 17.02.2020
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© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Знак коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия очень плотно взаимодействует с Китаем по различным каналам в связи с коронавирусом, Москва удовлетворена этой работой, сказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы очень плотно взаимодействуем с китайскими коллегами и по линии внешнеполитических ведомств, и по линии наших санэпидемиологических служб, министерств здравоохранения. Как вы знаете, делегация российских экспертов побывала в Китае в связи с нынешней вспышкой нового заболевания. Так что контакты очень плотные, очень тесные, мы удовлетворены уровнем сотрудничества с Китаем по этой теме", - сказал Моргулов журналистам.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.
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Распространение нового коронавирусаИгорь МоргуловВОЗКитайРоссияУханьВ мире
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