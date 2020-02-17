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В Рязанской области загорелся завод
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РИА Новости

В Рязанской области загорелся завод

10:31 17.02.2020 (обновлено: 11:35 17.02.2020)
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© Фото : МЧС РФ по Рязанской областиПожар в производственном здании в поселке Шилово Рязанской области. 17 февраля 2020
Пожар в производственном здании в поселке Шилово Рязанской области. 17 февраля 2020
© Фото : МЧС РФ по Рязанской области
Пожар в производственном здании в поселке Шилово Рязанской области. 17 февраля 2020
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Производственное предприятие загорелось утром в понедельник в Рязанской области, на данный момент пожар локализован на площади 50 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
Согласно официальному сообщению ведомства, возгорание возникло в 8.34 мск в производственном здании в поселке Шилово.
"В 8.51 объявлен повышенный ранг пожара. На пожар выехали девять пожарных автомобилей, 27 человек личного состава Государственной противопожарной службы. По предварительной информации, производственное здание площадью 1500 метров квадратных", - говорится в сообщении.
Представитель ГУ МЧС по региону уточнил РИА Новости, что пострадавших при пожаре нет.
"На данный момент пожар локализован на площади 50 квадратных метров", - сказал он.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьЯрославльПроисшествия
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