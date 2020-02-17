РФ выступила за механизм коллективной безопасности в Персидском заливе

"Очевидно, что лучший способ предотвращения эскалации - работа на упреждение, профилактика возникновения новых конфликтов. В этой связи Россия выступает за формирование в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества", - зачитал приветствие министра замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.