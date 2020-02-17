Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T10:28+0300
https://ria.ru/20200217/1564860916.html
РФ выступила за механизм коллективной безопасности в Персидском заливе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564481723_0:211:3077:1942_1036x0_80_0_0_24712a5f0d37e61796f30b3ea8c9eecd.jpg
РИА Новости

РФ выступила за механизм коллективной безопасности в Персидском заливе

10:28 17.02.2020
225
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия выступает за формирование целостного механизма коллективной безопасности в зоне Персидского залива, говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова участникам Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
"Очевидно, что лучший способ предотвращения эскалации - работа на упреждение, профилактика возникновения новых конфликтов. В этой связи Россия выступает за формирование в регионе Персидского залива целостного механизма коллективной безопасности и сотрудничества", - зачитал приветствие министра замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 10:22
Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке
Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и другие заинтересованные стороны.
610000
Обсудить 0
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Ближний ВостокИгорь МоргуловСергей ЛавровВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов на IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
В МИД назвали ситуацию на Ближнем Востоке взрывоопасной
Старший советник главы МИД Ирана Мехди Санаи.
Иран готов к переговорам по безопасности в Персидском заливе
Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза назвал ситуацию в Ливии "очень плохой"
Дезинфекция жилых домов с помощью дыма для борьбы с лихорадкой денге
Парламент Парагвая одобрил введение режима ЧС из-за эпидемии денге
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
Иран поддержал предложенный Россией механизм коллективной безопасности
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия в рамках нейтралитета будет развивать сотрудничество с ОДКБ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Корея Андрей Кулик
Россия надеется, что США не будут размещать новые виды оружия в АТР
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве
Глава МИД временного правительства Ливии прибыл в Россию
Министр обороны Сербии Александр Вулин
Сербия примет участие в Московской конференции по безопасности
Жозеп Боррель
Новая военно-морская миссия ЕС по Ливии может заработать в конце марта
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии
Владимир Путин
Путин не отправлял войска в Ливию
Старший советник министра иностранных дел Ирана Мехди Санаи на Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба Валдай в Москве
Советник главы МИД Ирана назвал причины проблем на Ближнем Востоке
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД призвали использовать соцсети для продвижения исторической правды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
06:15Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
06:12В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
Лента новостейМолния