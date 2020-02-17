Китайский "Синьчжоу-700" может совершить первый полет уже в этом году

МОСКВА, 17 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Разрабатываемый Китаем региональный турбовинтовой самолет "Синьчжоу-700" может совершить свой первый полет уже во второй половине этого года.
Согласно сообщению Сианьской авиастроительной компании при Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC), производство "Синьчжоу-700" возобновилось на исследовательской базе в городе Сиань.
Региональный турбовинтовой самолет нового поколения, отличающийся более эффективной конструкцией корпуса и передовыми технологиями, способен перевозить до 70 пассажиров.
На настоящий момент поступили заказы на 285 самолетов "Синьчжоу-700" от 11 китайских и зарубежных авиакомпаний.
Сианьская авиастроительная компания начала разрабатывать "Синьчжоу-700" в 2013 году.