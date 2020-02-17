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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-17T10:31+0300
https://ria.ru/20200217/1564860705.html
Китайский "Синьчжоу-700" может совершить первый полет уже в этом году
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РИА Новости

Китайский "Синьчжоу-700" может совершить первый полет уже в этом году

10:31 17.02.2020
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CC BY-SA 3.0 / Captainm / Xian MA700 Mockup at Paris Airshow 2013Макет турбовинтового самолета MA700
Макет турбовинтового самолета MA700
CC BY-SA 3.0 / Captainm / Xian MA700 Mockup at Paris Airshow 2013
МОСКВА, 17 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Разрабатываемый Китаем региональный турбовинтовой самолет "Синьчжоу-700" может совершить свой первый полет уже во второй половине этого года.
Согласно сообщению Сианьской авиастроительной компании при Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC), производство "Синьчжоу-700" возобновилось на исследовательской базе в городе Сиань.
Региональный турбовинтовой самолет нового поколения, отличающийся более эффективной конструкцией корпуса и передовыми технологиями, способен перевозить до 70 пассажиров.
На настоящий момент поступили заказы на 285 самолетов "Синьчжоу-700" от 11 китайских и зарубежных авиакомпаний.
Сианьская авиастроительная компания начала разрабатывать "Синьчжоу-700" в 2013 году.
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