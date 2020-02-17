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Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке

10:22 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона, говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова участникам Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
"Последовательно исходим из того, что обеспечить мир и стабильность на всем Ближнем Востоке можно лишь с опорой на международное право при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности его стран", - зачитал приветствие министра замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Именно на основе этих принципов удалось сохранить сирийскую государственность, подчеркивается в приветствии Лаврова.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Ближний ВостокИгорь МоргуловСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
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