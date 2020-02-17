Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обеспечить мир и стабильность на Ближнем Востоке можно лишь с учетом уважения суверенитета и территориальной целостности государств региона, говорится в приветствии главы МИД России Сергея Лаврова участникам Ближневосточной конференции дискуссионного клуба "Валдай".
"Последовательно исходим из того, что обеспечить мир и стабильность на всем Ближнем Востоке можно лишь с опорой на международное право при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности его стран", - зачитал приветствие министра замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Именно на основе этих принципов удалось сохранить сирийскую государственность, подчеркивается в приветствии Лаврова.