Лавров назвал условия для обеспечения мира на Ближнем Востоке

"Последовательно исходим из того, что обеспечить мир и стабильность на всем Ближнем Востоке можно лишь с опорой на международное право при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности его стран", - зачитал приветствие министра замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.