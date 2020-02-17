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Виктора Бирюкова назначили врио гендиректора "Вымпелкома"
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РИА Новости

Виктора Бирюкова назначили врио гендиректора "Вымпелкома"

10:15 17.02.2020 (обновлено: 10:22 17.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВиктор Бирюков
Виктор Бирюков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 фев, РИА Новости. Исполнительный вице-президент ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") по юридическим вопросам и корпоративным отношениям Виктор Бирюков назначен временно исполняющим обязанности генерального директора компании, говорится в сообщении оператора.
"Это стандартные действия, предусмотренные корпоративными правилами и процедурами", - прокомментировали в пресс-службе компании.
В пятницу "Вымпелком" объявил о том, что в конце июня 2020 года Василь Лацанич покинет пост генерального директора, компания ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.
Бирюков с 2016 года работает в "Вымпелкоме". Сначала в качестве директора по юридическим вопросам региона Евразия обеспечивал юридическую поддержку стратегических инициатив региона, трансформационных и цифровых проектов, отвечал за корпоративное управление, партнерские отношения в Казахстане и Киргизии, управление юридическими департаментами семи операционных компаний Евразии. В феврале 2017 года был назначен на должность исполнительного вице-президента по юридическим вопросам и корпоративным отношениям. Является членом наблюдательно совета АНО "Цифровая экономика".
Бирюков окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) в 1998 году, а затем получил степень магистра права Северо-Западного университета и в 2009 году окончил Гарвардскую школу бизнеса по специальности общее администрирование.
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