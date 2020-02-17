Детский омбудсмен Москвы отметила необходимость посещения логопеда

"Можно рассмотреть возможность проведения речевого аудита для каждого ребенка в 3, 5 и 7 лет. Такая практика должна лечь в основу работы логопеда. Вместе с Городским психолого-педагогическим центром, с депутатом МГД Маргаритой Русецкой сегодня мы пытаемся реализовать эту идею. Нам необходимо поторопиться с этим проектом, чтобы успеть поработать с детьми, которые собираются в первый класс", - рассказа Ярославская.