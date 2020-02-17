Детский омбудсмен Москвы отметила необходимость посещения логопеда

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый ребенок в возрасте 3,5 и 7 лет должен проходить речевой аудит, чтобы своевременно заметить дефекты речи, подобная практика должна лечь в основу работы логопеда, рассказала в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Можно рассмотреть возможность проведения речевого аудита для каждого ребенка в 3, 5 и 7 лет. Такая практика должна лечь в основу работы логопеда. Вместе с Городским психолого-педагогическим центром, с депутатом МГД Маргаритой Русецкой сегодня мы пытаемся реализовать эту идею. Нам необходимо поторопиться с этим проектом, чтобы успеть поработать с детьми, которые собираются в первый класс", - рассказа Ярославская.
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Омбудсмен отметила, что раньше в поликлиниках была ставка логопеда, и если ребенок в 1,5-2 года не заговорил, то логопед осматривал и начинал заниматься с ним. Теперь же этих специалистов в поликлиниках нет, так как логопед - педагогическая профессия.
"Чтобы сегодня ребенок начал заниматься с логопедом, родители сами должны получить заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК). А если они не пойдут в комиссию? Заставить их никто не может", - отметила омбудсмен.
По ее словам, все речевые дефекты обычно хорошо корректируются в дошкольном возрасте и в начальной школе, потом они закрепляются и справиться с ними почти невозможно.