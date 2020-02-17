Валдайский дискуссионный клуб "Ближний Восток во времена перемен"

Российские и зарубежные эксперты, политики и дипломаты обсуждают перемены, которые уже происходят в регионе или ждут его в скором будущем.

На встречах затрагиваются все значимые аспекты современного положения дел на Ближнем Востоке: от общерегиональных тенденций к росту конфликтности и активизации протестных движений до ситуации в конкретных странах и субрегионах.