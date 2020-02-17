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Валдайский дискуссионный клуб "Ближний Восток во времена перемен"
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РИА Новости
Валдайский дискуссионный клуб "Ближний Восток во времена перемен"
Дискуссионный клуб "Валдай" проводит традиционную двухдневную Ближневосточную конференцию.
2020-02-17T10:18+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=15296276&type=mp4
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PT1S

Валдайский дискуссионный клуб "Ближний Восток во времена перемен"

10:18 17.02.2020 (обновлено: 10:44 17.02.2020)
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Дискуссионный клуб "Валдай" проводит традиционную двухдневную Ближневосточную конференцию.
Российские и зарубежные эксперты, политики и дипломаты обсуждают перемены, которые уже происходят в регионе или ждут его в скором будущем.
На встречах затрагиваются все значимые аспекты современного положения дел на Ближнем Востоке: от общерегиональных тенденций к росту конфликтности и активизации протестных движений до ситуации в конкретных странах и субрегионах.
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Международный дискуссионный клуб "Валдай"Политика
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