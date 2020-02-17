Пресс-конференция по итогам Всероссийской акции "Родные языки России"

Участники:
- вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Юлия СОЛОВЬЕВА;
- директор Цифровой фабрики инноваций Евгений АНОТОНОВ;
- ведущий специалист Института развития родных языков народов Российской Федерации Павел ФИЛИППОВ;
- ответственный секретарь Адыгейской республиканской общественной организации "Ассоциация лингвистов-экспертов "Аргумент"" Индира НЕФЛЯШЕВА.
Языки народов Российской Федерации являются национальным достоянием и историко-культурным наследием государства. С 10 по 21 февраля 2020 года проходит Всероссийская акция "Родные языки России". Школьники с 1 по 11 класс записывают на видео стихотворение на родном языке и публикуют его в социальных сетях с указанием хештега #РодныеЯзыкиРоссии. Все видеозаписи – в интерактивной ленте на сайте ЯзыкиНародов.рф. Участники и победители получат именные сертификаты и ценные подарки.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- вице-президент Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Юлия СОЛОВЬЕВА;
- директор Цифровой фабрики инноваций Евгений АНОТОНОВ;
- ведущий специалист Института развития родных языков народов Российской Федерации Павел ФИЛИППОВ;
- ответственный секретарь Адыгейской республиканской общественной организации "Ассоциация лингвистов-экспертов "Аргумент"" Индира НЕФЛЯШЕВА.
Языки народов Российской Федерации являются национальным достоянием и историко-культурным наследием государства. С 10 по 21 февраля 2020 года проходит Всероссийская акция "Родные языки России". Школьники с 1 по 11 класс записывают на видео стихотворение на родном языке и публикуют его в социальных сетях с указанием хештега #РодныеЯзыкиРоссии. Все видеозаписи – в интерактивной ленте на сайте ЯзыкиНародов.рф. Участники и победители получат именные сертификаты и ценные подарки.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/