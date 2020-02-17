Пресс-конференция по итогам Всероссийской акции "Родные языки России"

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21 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция по итогам Всероссийской акции "Родные языки России", приуроченная к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.