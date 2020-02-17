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ЦБ сможет не перечислять в бюджет дивиденды по акциям Сбербанка
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РИА Новости

ЦБ сможет не перечислять в бюджет дивиденды по акциям Сбербанка

10:08 17.02.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Банк России сможет не перечислять в бюджет доходы по акциям Сбербанка, полученным в результате оферты миноритариям в рамках сделки по продаже акций банка правительству, следует из законопроекта о покупке кабмином акций Сбербанка.
Минфин и ЦБ согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Акции, полученные в результате оферты, ЦБ должен будет реализовать до 31 декабря 2022 года.
"На доходы Банка России по акциям, приобретенным в результате обязательного предложения, не распространяется действие Федерального закона ... "Об особенностях перечисления в 2020-2022 годах доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2019-2021 годов", - сказано в документе.
Закон обязывает ЦБ перечислять в бюджет в 2020-2022 годах полученные от Сбербанка дивиденды за 2019-2021 годы в полном объеме.
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