ЦБ сможет не перечислять в бюджет дивиденды по акциям Сбербанка

"На доходы Банка России по акциям, приобретенным в результате обязательного предложения, не распространяется действие Федерального закона ... "Об особенностях перечисления в 2020-2022 годах доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2019-2021 годов", - сказано в документе.