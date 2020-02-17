Омбудсмен рассказала о судьбе братьев девочки, живущей в медцентре

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Братья девочки, которая пять лет жила в московском перинатальном медицинском центре, останутся с матерью, изымать их из семьи нет оснований, сообщила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
Ранее суд удовлетворил иск органов опеки об ограничении в родительских правах матери и отца пятилетней девочки, несколько лет проживающей в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя". Заседание состоялось 5 февраля в Пресненском суде столицы. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. Опеку над ребенком могут получить ее бабушка и дедушка или ее поместят в учреждение соцзащиты.
"Дети, три мальчика, учатся на семейной форме обучения и живут с мамой. Никаких претензий нет, изымать их нет оснований. Я удовлетворена исходом дела", - сообщила Ярославская.
Гагаринский суд Москвы в сентябре уже обязывал родителей забрать ребенка из ПМЦ, однако решение исполнить так и не удалось, поскольку невозможно было установить место жительства родителей, а по тем адресам, где прописаны родители, приставы никого не застали.
Ранее в декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в центре "Мать и дитя". Ее выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.