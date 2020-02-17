Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T11:11+0300
https://ria.ru/20200217/1564859748.html
Омбудсмен рассказала о судьбе братьев девочки, живущей в медцентре
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564795692_109:0:3038:1648_1036x0_80_0_0_405e542b5c97f5f704f651e8a0a7e0ad.jpg
РИА Новости

Омбудсмен рассказала о судьбе братьев девочки, живущей в медцентре

10:01 17.02.2020 (обновлено: 11:11 17.02.2020)
2526
© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Братья девочки, которая пять лет жила в московском перинатальном медицинском центре, останутся с матерью, изымать их из семьи нет оснований, сообщила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
Ранее суд удовлетворил иск органов опеки об ограничении в родительских правах матери и отца пятилетней девочки, несколько лет проживающей в перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя". Заседание состоялось 5 февраля в Пресненском суде столицы. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. Опеку над ребенком могут получить ее бабушка и дедушка или ее поместят в учреждение соцзащиты.
"Дети, три мальчика, учатся на семейной форме обучения и живут с мамой. Никаких претензий нет, изымать их нет оснований. Я удовлетворена исходом дела", - сообщила Ярославская.
Гагаринский суд Москвы в сентябре уже обязывал родителей забрать ребенка из ПМЦ, однако решение исполнить так и не удалось, поскольку невозможно было установить место жительства родителей, а по тем адресам, где прописаны родители, приставы никого не застали.
Ранее в декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в центре "Мать и дитя". Ее выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской >>
Врач
5 февраля, 21:11
Опеку над жившей в медцентре девочкой предложат бабушке и дедушке
510022
Обсудить 2
Ольга ЯрославскаяМать и дитяМоскваОбщество
Рекомендуем
Пугачева рассказала о пластических операциях
Пугачева раскрыла секрет "помолодевшего" лица
Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников
Ребенок с ноутбуком
Омбудсмен рассказала, почему дети вступают в "группы смерти"
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Сотрудники ФСБ во время спецоперации
ФСБ арестовала жителя Крыма, примкнувшего к нацбатальону на Украине
Ситуация на месте стрельбы в Калининграде
Директор рынка в Калининграде назвал версию убийства семейной пары
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Таиланд
В Таиланде зафиксировали 35 случай заражения коронавирусом
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково
Храма Святителя Николая в Москве, где мужчина во время службы ранил ножом двух человек
Мать рассказала о сыне, ранившем ножом людей в московском храме
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Конституция Российской Федерации
В Human Rights Watch раскритиковали поправки в Конституцию России
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Горбачев рассказал, как его отец уходил на фронт
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
06:15Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
06:12В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
Лента новостейМолния