"Аэроэкспресс" вводит в график поезда во Внуково

Представитель экстренных служб столицы ранее в понедельник сообщил РИА Новости, что движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них на станции Лесной городок, но сейчас движение уже восстановлено. По его словам, всего в сторону аэропорта были задержаны три аэроэкспресса.