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"Аэроэкспресс" вводит в график поезда во Внуково
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РИА Новости

"Аэроэкспресс" вводит в график поезда во Внуково

10:05 17.02.2020 (обновлено: 11:17 17.02.2020)
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© Фото : пресс-служба ООО "Аэроэкспресс"Поезд "Аэроэкспресс"
Поезд Аэроэкспресс
© Фото : пресс-служба ООО "Аэроэкспресс"
Поезд "Аэроэкспресс". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Аэроэкспрессы, курсирующие между Москвой и столичным аэропортом Внуково, в ближайшее время полностью войдут в график после сбоя, а пассажиры задержанных рейсов могут рассчитывать на стандартные компенсации компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Представитель экстренных служб столицы ранее в понедельник сообщил РИА Новости, что движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них на станции Лесной городок, но сейчас движение уже восстановлено. По его словам, всего в сторону аэропорта были задержаны три аэроэкспресса.
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"По техническим причинам в настоящее время поезда "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении следуют с отклонениями от графика. Компания "Аэроэкспресс" делает все возможное для скорейшего восстановления графика движения… График будет восстановлен в ближайшее время", - сообщили в компании, уточнив, что в настоящее время часть рейсов уже выполняются в соответствии с расписанием.
"Аэроэкспресс", добавили в компании, приносит извинения за доставленные неудобства.
"Напомним, при задержке поезда от 15 минут компания "Аэроэкспресс" компенсирует пассажирам стоимость билетов на "Аэроэкспресс". В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также компенсирует затраты, понесённые пассажиром в связи с этим", - сообщили в компании в понедельник.
Для получения компенсации необходимо обратиться к сотрудникам компании в терминалах и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте.
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ТуризмНовости - ТуризмВнуковоАэроэкспрессМоскваОбщество
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