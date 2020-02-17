"Аэроэкспресс" вводит в график поезда во Внуково

Представитель экстренных служб столицы ранее в понедельник сообщил РИА Новости, что движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них на станции Лесной городок, но сейчас движение уже восстановлено. По его словам, всего в сторону аэропорта были задержаны три аэроэкспресса.
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"По техническим причинам в настоящее время поезда "Аэроэкспресс" на Внуковском направлении следуют с отклонениями от графика. Компания "Аэроэкспресс" делает все возможное для скорейшего восстановления графика движения… График будет восстановлен в ближайшее время", - сообщили в компании, уточнив, что в настоящее время часть рейсов уже выполняются в соответствии с расписанием.
"Аэроэкспресс", добавили в компании, приносит извинения за доставленные неудобства.
"Напомним, при задержке поезда от 15 минут компания "Аэроэкспресс" компенсирует пассажирам стоимость билетов на "Аэроэкспресс". В случае опоздания пассажира на авиарейс компания также компенсирует затраты, понесённые пассажиром в связи с этим", - сообщили в компании в понедельник.
Для получения компенсации необходимо обратиться к сотрудникам компании в терминалах и написать заявление, либо оставить заявку через форму обратной связи на сайте.