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Число погибших после инцидента в Карачи выросло до шести
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РИА Новости

Число погибших после инцидента в Карачи выросло до шести

09:52 17.02.2020
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 фев – РИА Новости. Шесть человек погибли и более 100 госпитализированы из-за проблем с дыханием после утечки неизвестного ядовитого газа в порту пакистанского Карачи, сообщает газета Daily.
По данным издания, полиция подозревает, что утечка газа "произошла во время разгрузки химических веществ с грузового судна, стоящего на якоре у причала Кеамари".
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"Первоначальное расследование показало, что как только люди с (расположенного рядом с портом) рынка открыли контейнер, из него пошел дым, люди почувствовали проблемы с дыханием и потеряли сознание", - сообщил заместитель генерального инспектора полиции Шариджил Кхарал.
В свою очередь представитель компании Karachi Port Trust опроверг заявления о том, что утечка газа произошла с какого-либо судна, стоявшего в порту.
Сообщение об утечке газа с корабля опроверг и федеральный министр Пакистана по морским делам Али Хайдер Заиди.
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"Если бы произошла утечка ядовитого газа с корабля, у нас были бы жертвы в доках или среди экипажа, но это не так", - написал Заиди в Twitter.

Министр отметил, что сейчас ведется расследование по итогам которого власти сообщат о причинах утечки газа.
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Али ХайдерКарачиПакистанВ мире
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