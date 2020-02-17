Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах

"Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы в первую очередь проблемные и докладывать о ситуации в целом и тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи, прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин также отметил, что особый акцент нужно сделать на посещении тех регионов, где сложилась "непростая социально-экономическая ситуация". По его мнению, кабмину нужно "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным ответам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день".