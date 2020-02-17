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Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах
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РИА Новости

Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах

09:49 17.02.2020 (обновлено: 10:11 17.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил кабмину самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них, особенно о проблемных вопросах.
"Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы в первую очередь проблемные и докладывать о ситуации в целом и тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи, прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.
Мишустин также отметил, что особый акцент нужно сделать на посещении тех регионов, где сложилась "непростая социально-экономическая ситуация". По его мнению, кабмину нужно "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным ответам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день".
Он анонсировал, что и сам продолжит поездки по регионам, напомнив, что недавно посетил Великий Новгород. Мишустин также обратил внимание на то, что проблемы Новгородского региона - это отражение ситуации в других субъектах. "Мы там как раз отрабатываем механизм решения наиболее чувствительных вопросов", - пояснил Мишустин.
Тем не менее, глава правительства отметил, что необходимо не забывать и о специфике каждого региона. "У нас большая страна, у каждого региона свои особенности, и средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику", - объяснил он.
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