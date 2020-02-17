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В Дзержинске загорелся ангар площадью 500 квадратных метров
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РИА Новости

В Дзержинске загорелся ангар площадью 500 квадратных метров

09:44 17.02.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 фев - РИА Новости. Пожар произошел в ангаре площадью 500 квадратных метров в промзоне города Дзержинска Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в металлическом ангаре на территории предприятия ООО "Верона" в северной промзоне Дзержинска поступило в 7.48 в понедельник.
"На месте работают сотрудники Нижегородского пожарно-спасательного гарнизона. В 8.27 объявлена локализация пожара на площади 500 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет", - говорится в сообщении.
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Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
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