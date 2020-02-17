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Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников
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РИА Новости

Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников

09:44 17.02.2020 (обновлено: 10:18 17.02.2020)
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОфтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам визита в Великий Новгород поручил Минздраву и местным властям подготовить предложения по дополнительным мерам социальной поддержки медработников.
Как подчеркнул глава правительства, Новгородская область отражает проблемы во всех других регионах.
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"Мы там как раз отрабатываем механизм решения наиболее чувствительных вопросов. В первую очередь это касается здравоохранения", — сказал он.
Помимо этого, Мишустин поручил кабмину самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них.
"Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы в первую очередь проблемные, <...> прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов", — заявил премьер.
По его мнению, правительству нужно "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным ответам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день".
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