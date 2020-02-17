Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам визита в Великий Новгород поручил Минздраву и местным властям подготовить предложения по дополнительным мерам социальной поддержки медработников.
Как подчеркнул глава правительства, Новгородская область отражает проблемы во всех других регионах.
"Мы там как раз отрабатываем механизм решения наиболее чувствительных вопросов. В первую очередь это касается здравоохранения", — сказал он.
Помимо этого, Мишустин поручил кабмину самостоятельно посещать регионы и докладывать о ситуации в них.
"Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы в первую очередь проблемные, <...> прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов", — заявил премьер.
По его мнению, правительству нужно "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным ответам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день".
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