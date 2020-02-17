Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников

"Мы там как раз отрабатываем механизм решения наиболее чувствительных вопросов. В первую очередь это касается здравоохранения", — сказал он.

"Поручаю вам, уважаемые заместители, и членам правительства самим посещать регионы в первую очередь проблемные, <...> прошу каждого из вас, а также министров подготовить график поездок, чтобы в том числе персонально контролировать, как идет исполнение национальных проектов", — заявил премьер.

По его мнению, правительству нужно "как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы, чтобы не по бумажным ответам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день".