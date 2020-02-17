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Суд оштрафовал двух жителей Челябинска после розыгрыша про коронавирус
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РИА Новости

Суд оштрафовал двух жителей Челябинска после розыгрыша про коронавирус

09:43 17.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев - РИА Новости. Суд назначил штрафы в размере одной тысячи рублей каждому из двух молодых людей, которые устроили розыгрыш в Челябинске с якобы больным коронавирусом, в отношении них были возбуждены административные протоколы, сообщил Центральный районный суд Челябинска.
По данным полиции Челябинска, в СМИ и интернете появилось видео, на котором неизвестные люди в защитных костюмах, масках и респираторах в лесопарковой зоне Центрального района Челябинска догоняют убегавшего от них мужчину. При этом беглец хватал за одежду прохожих. Далее на видео в него якобы стреляют, а затем уносят его.
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По факту размещенного материала в УМВД России по Челябинску проведена проверка, установлены личности двоих участников видеосъемки, 1992 и 1994 годов рождения. В отношении молодых людей были составлены административные протоколы по статье 20.1 части 1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), сообщала полиция.
"Центральный районный суд Челябинска признал… (молодых людей) виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей каждому из них", - говорится в сообщении. Постановление в законную силу еще не вступило, уточняет суд.
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Распространение нового коронавирусаЧелябинскПроисшествия
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