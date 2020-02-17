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В Сальвадоре более десяти человек погибли при ДТП с автобусом
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РИА Новости

В Сальвадоре более десяти человек погибли при ДТП с автобусом

09:40 17.02.2020
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© AFP 2020 / Marvin RECINOSАвтомобиль скорой помощи в в Сальвадоре
Автомобиль скорой помощи в в Сальвадоре
© AFP 2020 / Marvin RECINOS
Автомобиль скорой помощи в в Сальвадоре . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли и более 20 пострадали в результате падения автобуса в ущелье в Сальвадоре, сообщила национальная полиция в Twitter.
Инцидент произошел в воскресенье вечером в департаменте Ла-Либертад.
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"Инцидент с автобусом в муниципалитете Чилтуипан в департаменте Ла-Либертад привел к 8 погибшим, еще 3 человека скончались, когда их перевозили в больницу", - сообщила полиция в Twitter.
По последним данным, 22 человека были госпитализированы. Как сообщает местное издание Mundo, среди пострадавших есть шесть несовершеннолетних. Большинство раненых имеют множественные травмы и переломы.
Причины происшествия не называются.
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Ла-ЛибертадСальвадорВ мире
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