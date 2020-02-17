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В Японии отменили посещение дворца императора из-за коронавируса
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РИА Новости

В Японии отменили посещение дворца императора из-за коронавируса

09:38 17.02.2020 (обновлено: 11:58 17.02.2020)
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© AP Photo / Koji SasaharaПрохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
© AP Photo / Koji Sasahara
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020
ТОКИО, 17 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса в Японии стало причиной отмены в этом году массового посещения подданными императорского дворца в Токио по случаю дня рождения императора Нарухито 23 февраля, сообщило в понедельник агентство Киодо.
По его данным, принято решение отменить приветствие императора японцами в его дворце с учетом распространения нового коронавируса.
Император Нарухито занял трон с мая 2019 года, унаследовав его от своего отца Акихито, ушедшего в отставку.
В день 85-летия Акихито в 2018 году, когда он был еще императором, число посетителей дворца стало рекордным с 1969 года, когда зародилась традиция визитов людей для поздравления императора с днем рождения.
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ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаНарухитоКитайЯпонияВ мире
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