В Японии отменили посещение дворца императора из-за коронавируса

ТОКИО, 17 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса в Японии стало причиной отмены в этом году массового посещения подданными императорского дворца в Токио по случаю дня рождения императора Нарухито 23 февраля, сообщило в понедельник агентство Киодо.
По его данным, принято решение отменить приветствие императора японцами в его дворце с учетом распространения нового коронавируса.
Император Нарухито занял трон с мая 2019 года, унаследовав его от своего отца Акихито, ушедшего в отставку.
В день 85-летия Акихито в 2018 году, когда он был еще императором, число посетителей дворца стало рекордным с 1969 года, когда зародилась традиция визитов людей для поздравления императора с днем рождения.
Из-за распространения коронавируса в Японии рассматривается возможность отмены или ограничения ряда других массовых мероприятий.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса