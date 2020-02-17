В Японии отменили посещение дворца императора из-за коронавируса

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020

Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020

© AP Photo / Koji Sasahara Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония. 17 февраля 2020

ТОКИО, 17 фев - РИА Новости. Распространение коронавируса в Японии стало причиной отмены в этом году массового посещения подданными императорского дворца в Токио по случаю дня рождения императора Нарухито 23 февраля, сообщило в понедельник агентство Киодо

По его данным, принято решение отменить приветствие императора японцами в его дворце с учетом распространения нового коронавируса.

Император Нарухито занял трон с мая 2019 года, унаследовав его от своего отца Акихито, ушедшего в отставку.

В день 85-летия Акихито в 2018 году, когда он был еще императором, число посетителей дворца стало рекордным с 1969 года, когда зародилась традиция визитов людей для поздравления императора с днем рождения.

Из-за распространения коронавируса в Японии рассматривается возможность отмены или ограничения ряда других массовых мероприятий.