Омбудсмен рассказала, когда школы в Москве закрывают на карантин

"По поводу карантина - есть нормы посещаемости. Если в классе 30% заболевших – закрывается класс, 30% в школе – закрывается школа. Здесь нам помогает Московская электронная школа (МЭШ), потому что мы сразу видим, сколько детей заболело. И принимаем решение. Но я бы хотела напомнить, что есть профилактика заболеваний, закаливание, которыми нельзя пренебрегать", - сообщила Ярославская.

"Почему нам так подробно рассказывают, что делают на границе с Китаем? Чтобы люди понимали, что с нами ничего страшного не произойдет, все находится под контролем. Но ведь есть и другие поводы для беспокойства. Например, в стране большая заболеваемость туберкулезом, подпитываемая в том числе отказами от прививок. И неизвестно, что опаснее: коронавирус, который еще должен к нам добраться, или наш "домашний" туберкулез", - отметила Ярославская.