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Омбудсмен рассказала, когда школы в Москве закрывают на карантин
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала, когда школы в Москве закрывают на карантин

09:30 17.02.2020 (обновлено: 11:11 17.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкПустой школьный класс
Пустой школьный класс
© РИА Новости / Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Пустой школьный класс. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Школы Москвы закрывают на карантин при 30% заболевших, сообщила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
"По поводу карантина - есть нормы посещаемости. Если в классе 30% заболевших – закрывается класс, 30% в школе – закрывается школа. Здесь нам помогает Московская электронная школа (МЭШ), потому что мы сразу видим, сколько детей заболело. И принимаем решение. Но я бы хотела напомнить, что есть профилактика заболеваний, закаливание, которыми нельзя пренебрегать", - сообщила Ярославская.
Она также отметила, что москвичам не стоит бояться коронавируса, так как есть более опасные заболевания.
"Почему нам так подробно рассказывают, что делают на границе с Китаем? Чтобы люди понимали, что с нами ничего страшного не произойдет, все находится под контролем. Но ведь есть и другие поводы для беспокойства. Например, в стране большая заболеваемость туберкулезом, подпитываемая в том числе отказами от прививок. И неизвестно, что опаснее: коронавирус, который еще должен к нам добраться, или наш "домашний" туберкулез", - отметила Ярославская.
Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской >>
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