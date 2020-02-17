Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
"Особый акцент надо сделать на посещении регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепил кураторство над ними со стороны федерального центра, лично конкретных министров. Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года, и конечно, эти планы нужно скоординировать с министерством финансов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он также поручил Минэкономразвития "проконтролировать этот процесс с тем, чтобы все программы были предельно реалистичными" и состояли из "конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение чётко обозначенных задач", которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.