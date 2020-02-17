Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

"Особый акцент надо сделать на посещении регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепил кураторство над ними со стороны федерального центра, лично конкретных министров. Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года, и конечно, эти планы нужно скоординировать с министерством финансов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.