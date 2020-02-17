Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T10:12+0300
https://ria.ru/20200217/1564858400.html
Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564859777_0:117:3002:1806_1036x0_80_0_0_e050fdd7406fc02d8108fd4f9453943a.jpg
РИА Новости

Мишустин поручил разработать программы развития проблемных регионов

09:18 17.02.2020 (обновлено: 10:12 17.02.2020)
5116
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 миллиардов рублей до 2024 года, Минэкономразвитию поручено проследить за реалистичностью этих программ.
"Особый акцент надо сделать на посещении регионов, где сложилась непростая социально экономическая ситуация. Мы, как вы знаете, закрепил кураторство над ними со стороны федерального центра, лично конкретных министров. Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий. Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года, и конечно, эти планы нужно скоординировать с министерством финансов", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Борис Грызлов
27 января, 18:55
Грызлов призвал усилить работу ЕР и правительства по развитию регионов
Он также поручил Минэкономразвития "проконтролировать этот процесс с тем, чтобы все программы были предельно реалистичными" и состояли из "конкретных и эффективных мероприятий, направленных на решение чётко обозначенных задач", которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.
1351308
Обсудить 1
Михаил МишустинПравительство РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
LIVE: Девятая ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба Валдай
Валдайский дискуссионный клуб "Ближний Восток во времена перемен"
Птицы
Прокуратура назвала причину массовой гибели птиц на Ставрополье
Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
Мишустин поручил подготовить предложения по соцподдержке медработников
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с членами правительства. 17 февраля 2020
Мишустин поручил министрам посещать регионы и докладывать о проблемах
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Ребенок с ноутбуком
Омбудсмен рассказала, почему дети вступают в "группы смерти"
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Кадры сопровождения самолета Шойгу истребителями сербских ВВС
Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Омбудсмен рассказала о судьбе братьев девочки, живущей в медцентре
Полицейские в Нью-Йорке
МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
06:15Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
06:12В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
Лента новостейМолния