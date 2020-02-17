Минобороны подало иск на 1,8 млрд рублей к производителю спутников

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 1,8 миллиарда рублей с производителя спутников АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева" (ИИС, Красноярский край), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 14 февраля, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.
Арбитражный суд Москвы в ноябре рассмотрел другой крупный иск Минобороны к ИИС - в нем истец требовал от ответчика более 6,8 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 16 ноября 2015 года ценой более 4,8 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторской работы "Ключ" для нужд Минобороны. Суд, однако, взыскал всего 1,1 миллиона рублей.
"Информационные спутниковые системы" имени Решетнева - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.
10 февраля, 12:06Минобороны подало иски на 2,3 миллиарда рублей к поставщику амуниции