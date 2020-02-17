Минобороны подало иск на 1,8 млрд рублей к производителю спутников

Иск поступил в суд 14 февраля, к производству он пока не принят, основания исковых требований не сообщаются.

Арбитражный суд Москвы в ноябре рассмотрел другой крупный иск Минобороны к ИИС - в нем истец требовал от ответчика более 6,8 миллиарда рублей неустойки по госконтракту от 16 ноября 2015 года ценой более 4,8 миллиарда рублей на выполнение опытно-конструкторской работы "Ключ" для нужд Минобороны. Суд, однако, взыскал всего 1,1 миллиона рублей.