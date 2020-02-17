Омбудсмен рассказала, почему дети вступают в "группы смерти"

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вступление в "группу смерти" в соцсетях обусловлено кризисным состоянием ребенка, суицидальные наклонности никогда не возникают на пустом месте, сообщила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
"Суицидальные наклонности никогда не возникают на пустом месте, и группы в социальных сетях тут ни при чем. Вступление в группу - это уже шаг горя ребенка, он уже несчастен и считает, что его никто не понимает и не любит. Вот тут и находится группа, которая "подсказывает" что делать, если ты несчастен", - сообщила Ярославская.
Омбудсмен отметила, что сейчас есть все возможности, чтобы закрыть доступ в интернет или на сомнительные ресурсы.
"Мы можем выстроить безопасную среду для детей, и главная в этом деле – это семья", - отметила омбудсмен.
Она подчеркнула, что родители должны следить за поведением ребенка в соцсетях, так как им необходимо понять, что с ним происходит.
"(Родителям) надо понять, что произошло с ребенком. Хорошо, если школа увидела состояние ребенка и дала сигнал. А если нет? Родитель должен смотреть ребенку в глаза и быть осторожен в словах. Это вопрос семейного благополучия", - считает Ярославская.
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