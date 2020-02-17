Омбудсмен рассказала, почему дети вступают в "группы смерти"

"Суицидальные наклонности никогда не возникают на пустом месте, и группы в социальных сетях тут ни при чем. Вступление в группу - это уже шаг горя ребенка, он уже несчастен и считает, что его никто не понимает и не любит. Вот тут и находится группа, которая "подсказывает" что делать, если ты несчастен", - сообщила Ярославская.