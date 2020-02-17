Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Движение аэроэкспрессов в сторону Внуково было задержано на час из-за поломки одного из них, сейчас движение уже восстановлено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Задержка движения поездов на Киевском направлении. Аэроэкспресс, следовавший во Внуково, сломался на станции Лесной городок. Задержка составила около часа. Движение восстановлено", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в сторону аэропорта были задержаны три аэроэкспресса.