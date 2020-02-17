Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково

"Задержка движения поездов на Киевском направлении. Аэроэкспресс, следовавший во Внуково, сломался на станции Лесной городок. Задержка составила около часа. Движение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в сторону аэропорта были задержаны три аэроэкспресса.