Трое детей попали в больницу после пожара в иркутской многоэтажке

Сообщение о задымлении в квартирах и подъезде многоэтажного дома на улице Маршала Конева поступило в пожарную охрану в понедельник в 9.45 (4.45 мск). К месту пожара были направлены 4 пожарных расчета со специальной техникой для тушения возгораний в высотных домах. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались семь человек. Было видно, что у окна одной из квартир третьего этажа находятся дети. Пожарные с помощью трехколенной лестницы поднялись на балкон, в то время как звено газодымовой защиты вскрыло дверь квартиры. Одного из мальчиков спустили по лестнице, еще двоих детей вынесли через подъезд, используя специальные устройства.