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Трое детей попали в больницу после пожара в иркутской многоэтажке
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РИА Новости

Трое детей попали в больницу после пожара в иркутской многоэтажке

09:04 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
ИРКУТСК, 17 фев – РИА Новости. Трое детей госпитализированы после пожара в девятиэтажном доме Иркутска, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Сообщение о задымлении в квартирах и подъезде многоэтажного дома на улице Маршала Конева поступило в пожарную охрану в понедельник в 9.45 (4.45 мск). К месту пожара были направлены 4 пожарных расчета со специальной техникой для тушения возгораний в высотных домах. До прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировались семь человек. Было видно, что у окна одной из квартир третьего этажа находятся дети. Пожарные с помощью трехколенной лестницы поднялись на балкон, в то время как звено газодымовой защиты вскрыло дверь квартиры. Одного из мальчиков спустили по лестнице, еще двоих детей вынесли через подъезд, используя специальные устройства.
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи
5 февраля, 11:44
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"Троих детей: девочку 12 лет и мальчиков 5 и 8 лет – спасли огнеборцы города Иркутска на пожаре в квартире 9-этажного дома. Дети госпитализированы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дети находились дома одни. Возгорание на площади 5 квадратных метров своевременно удалось ликвидировать благодаря бдительности соседей.
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Иркутская областьПроисшествия
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