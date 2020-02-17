Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T08:58+0300
https://ria.ru/20200217/1564857689.html
Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска

08:58 17.02.2020
449
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Челябинский облсуд оставил под арестом бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба облсуда.
По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска (руководитель управления капстроительства Евгений Пашков) в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.
Наручники
Вчера, 07:39
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года, позже мера пресечения была продлена до 10 апреля 2020 года.
"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 31 января 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Тефтелева до 10 апреля", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России
11 февраля, 22:20
Мирового судью в Дагестане заподозрили во взяточничестве
Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в сообщении.
Постановление вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, поясняет облсуд.
700000
Обсудить 0
Челябинский областной судЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин в зале Сахалинского областного суда
На Сахалине стартовал суд по делу экс-главы секретариата Хорошавина
Сотрудник пожарной службы
Трое детей попали в больницу после пожара в иркутской многоэтажке
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
В Кузбассе изъяли 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с ацетоном
Кембридж
В Кембридже экоактивисты испортили газон в у колледжа в знак протеста
Статуя Фемиды в суде
Экс-главу марийского телеканала поместили под домашний арест
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Бумаги ТГК-2 обновили максимумы почти за 10 лет
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Худрук театра "Лицедеи" извинился перед сбитым мужчиной в Петербурге
Наручники
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Сегодняшние дети лучше "перестроечных", считает московский омбудсмен
Телеведущий Иван Ургант
Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
Бокал с игристым вином
Исследование выяснило, где продают самое дорогое российское шампанское
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА
Референдум в Донецкой и Луганской областях
Мэра подконтрольного Украине Светлодарска заподозрили в сепаратизме
Грабитель в маске
Эксперты рассказали, какой бизнес в России чаще всего обворовывают
Сотрудник полиции
В Карелии вандалы осквернили более 60 могил
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:19Погода в Москве побила рекорд 1949 года
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
06:15Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
06:12В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
Лента новостейМолния