Суд оставил под стражей обвиняемого во взятке экс-главу Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев – РИА Новости. Челябинский облсуд оставил под арестом бывшего главу Челябинска Евгения Тефтелева, обвиняемого в получении взятки, сообщила в понедельник пресс-служба облсуда.

По данным следствия, Тефтелев и еще один экс-сотрудник администрации Челябинска (руководитель управления капстроительства Евгений Пашков) в период исполнения должностных обязанностей получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов.

Центральный райсуд Челябинска в декабре 2019 года избрал обвиняемому Тефтелеву меру пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2020 года, позже мера пресечения была продлена до 10 апреля 2020 года.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу защитника обвиняемого Евгения Тефтелева, оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска от 31 января 2020 года. Данным постановлением суд первой инстанции удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Тефтелева до 10 апреля", - говорится в сообщении.

Обжалуя постановление районного суда, адвокат просил его отменить, избрать в отношении его подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста, уточняется в сообщении.