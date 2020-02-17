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В Кузбассе изъяли 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с ацетоном
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РИА Новости

В Кузбассе изъяли 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с ацетоном

08:57 17.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
Бронежилет и рация сотрудника ФСБ РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КЕМЕРОВО, 17 фев - РИА Новости. Около 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с содержанием ацетона изъяли у предпринимателя в Новокузнецке, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"В городе Новокузнецке на одной из оптовых баз из незаконного оборота изъят контрафактный алкоголь в количестве около 30 тысяч бутылок... Вся изъятая алкогольная продукция куплена местным предпринимателем с целью последующего розничного сбыта в ларьки и небольшие торговые точки, находящиеся на территории города Новокузнецка и Новокузнецкого района. Образцы… алкоголя были отправлены на проведение экспертизы, которая установила, что в напитках содержится ацетон, образовавшийся в результате использования некачественного сырья", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что по заключению экспертов указанное содержание ацетона в алкогольной продукции представляет опасность для жизни и здоровья человека.
Сообщается, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров или продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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