В Кузбассе изъяли 30 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с ацетоном

"В городе Новокузнецке на одной из оптовых баз из незаконного оборота изъят контрафактный алкоголь в количестве около 30 тысяч бутылок... Вся изъятая алкогольная продукция куплена местным предпринимателем с целью последующего розничного сбыта в ларьки и небольшие торговые точки, находящиеся на территории города Новокузнецка и Новокузнецкого района. Образцы… алкоголя были отправлены на проведение экспертизы, которая установила, что в напитках содержится ацетон, образовавшийся в результате использования некачественного сырья", – говорится в сообщении.