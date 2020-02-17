В Госдуме предложили финансировать из бюджета лечение больных СМА

"Но стоит препарат баснословно дорого - стоимость лекарственной терапии препаратом "Спинраза" в первый год лечения для каждого больного составит около 50 миллионов рублей. В первый год терапии необходимо как минимум шесть ампул (8 миллионов рублей - 1 ампула), а дальше уколы делают до трех раз в год в течение всей жизни. Ни одна региональная казна, разве что Москва, не потянет такую сумму", - считает парламентарий.