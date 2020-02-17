Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам Мюнхенского форума

Министр иностранный дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Мюнхенского форума по безопасности.

Конференция проходила с 14 по 16 февраля, в ней приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.

Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран.