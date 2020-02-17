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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам Мюнхенского форума
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РИА Новости
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам Мюнхенского форума
Министр иностранный дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Мюнхенского форума по безопасности.
2020-02-17T13:32+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=39176539&type=mp4
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Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам Мюнхенского форума

13:32 17.02.2020
852
Министр иностранный дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Мюнхенского форума по безопасности.
Конференция проходила с 14 по 16 февраля, в ней приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.
Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран.
Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
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Сергей ЛавровМюнхенская конференция по безопасностиМюнхенВ мире
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