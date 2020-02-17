2020-02-17T13:32+0300
2020-02-17T13:32+0300
https://ria.ru/20200217/1564857283.html
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам Мюнхенского форума
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564871142_0:201:2925:1846_1036x0_80_0_0_9186d60d5af89ff59e1fb04dc0e8bf2a.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам Мюнхенского форума
Министр иностранный дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Мюнхенского форума по безопасности.
2020-02-17T13:32+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=39176539&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564871142_0:201:2925:1846_1200x0_80_0_0_fbd88d514187778a9934c2eaab04277c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564871142_98:0:2829:2048_1200x0_80_0_0_d7128a656a242ffc664bd1d0fd9ff774.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564871142_439:0:2487:2048_1200x0_80_0_0_328cad9c9f72772d2e0c98b2ed251a25.jpg
PT1S
Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам Мюнхенского форума
Министр иностранный дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Мюнхенского форума по безопасности.
Конференция проходила с 14 по 16 февраля, в ней приняли участие более 800 делегатов, в том числе около 150 глав государств, премьеров и членов правительств.
Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран.
Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.