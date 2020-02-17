Летевший на Пхукет самолет сел в Москве из-за срабатывания датчика

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самолёт российской авиакомпании Nordwind рейсом Уфа-Пхукет сел в Москве из-за срабатывания датчика и отсутствия сменного экипажа в Уфе, который потребовался бы из-за необходимости отпустить изначальный экипаж на отдых, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Сработала индикация в Уфе. Поскольку он с полными баками был, соответственно, нужно было выжигать топливо над Уфой. Возникала проблема с рабочим временем экипажа. Решили прилететь в Москву", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что для возвращения в аэропорт вылета пришлось бы четыре часа вырабатывать топливо над Уфой.
"Если бы он там сел, экипаж нужно было бы отпускать на отдых. Запасного экипажа в Уфе нет. Базировка у нас в Москве", - отметил собеседник, пояснив, что изменение курса ускорило решение проблемы.
Он добавил, что самолёт уже вылетает на Пхукет.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что в самолёте сработала сигнализации открытия двери.