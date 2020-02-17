Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T09:00+0300
https://ria.ru/20200217/1564857145.html
Летевший на Пхукет самолет сел в Москве из-за срабатывания датчика
https://cdn24.img.ria.ru/images/49925/74/499257434_0:6:551:315_1036x0_80_0_0_55e19b81e3c681694c3459c241df8a2f.jpg
РИА Новости

Летевший на Пхукет самолет сел в Москве из-за срабатывания датчика

08:39 17.02.2020 (обновлено: 09:00 17.02.2020)
6794
© Фото : ОАО "Аэропорт Толмачево" Самолет авиакомпании "NordWind Airlines" («Северный ветер»)
Самолет авиакомпании NordWind Airlines («Северный ветер»)
© Фото : ОАО "Аэропорт Толмачево"
Самолет авиакомпании "NordWind Airlines" («Северный ветер»). Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Самолёт российской авиакомпании Nordwind рейсом Уфа-Пхукет сел в Москве из-за срабатывания датчика и отсутствия сменного экипажа в Уфе, который потребовался бы из-за необходимости отпустить изначальный экипаж на отдых, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Сработала индикация в Уфе. Поскольку он с полными баками был, соответственно, нужно было выжигать топливо над Уфой. Возникала проблема с рабочим временем экипажа. Решили прилететь в Москву", - сказал собеседник агентства.
Самолет Boeing 737 авиакомпании NordStar
10 февраля, 12:24
Самолет Nordstar сел в Красноярске из-за проблем с закрылками
Он отметил, что для возвращения в аэропорт вылета пришлось бы четыре часа вырабатывать топливо над Уфой.
"Если бы он там сел, экипаж нужно было бы отпускать на отдых. Запасного экипажа в Уфе нет. Базировка у нас в Москве", - отметил собеседник, пояснив, что изменение курса ускорило решение проблемы.
Он добавил, что самолёт уже вылетает на Пхукет.
Осведомленный источник сообщил РИА Новости, что в самолёте сработала сигнализации открытия двери.
Самолет ATR 72 авикомпании ЮТэйр
18 января, 21:59
В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера
527050
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)Nordwind AirlinesМоскваУфаПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Лайнер Diamond Princess на рейде в порту Йокогама
У россиянки на лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
Константин Арановский
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей Советского Союза
Центральный банк России
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2019
Морозы
Синоптик пообещал резкое похолодание в марте
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Переводчик рассказал о реакции Путина на его ошибку
Поиски пропавшего подростка в Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Поезд компании Аэроэкспресс в Москве
Аэроэкспресс сломался на подъезде к аэропорту Внуково
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Представитель РПЦ оценил слова протоиерея Смирнова о женщинах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:18Страх из-за коронавируса может ударить по экономике, считает эксперт
08:15Австралия пожертвует $1,3 миллиона на борьбу с коронавирусом
08:15Костромской губернатор обсудит с Мишустиным вопрос газификации
07:57ЛНР заявила об одном обстреле за сутки со стороны украинских силовиков
07:53Казахстан продолжит обсуждать с Россией прохождение "Силы Сибири-2"
07:49Министры обороны США и Южной Кореи проведут переговоры в Вашингтоне
07:43В Москве родители смогут сдать пробный ЕГЭ вместе с детьми
07:40 В Баку горит крупнейший торговый центр
07:18В Кузбассе сообщили о состоянии отравившихся медикаментами подростков
07:06В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов
07:02Трутнев заявил, что Россия отстает в разведке месторождений на шельфе
06:59В Катаре представитель ЕС проверил условия труда на объектах ЧМ-2022
06:51В Красноярске коммунальщики обследуют место взрыва на котельной
06:47СМИ сообщило о проблемах на АЭС "Фукусима-1" из-за коронавируса
06:34Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
06:29Стало известно, что "Рапунцель: Запутанная история" экранизируют
06:28Ранивший двух человек в храме в Москве признался, что "психанул"
06:28В Красноярске сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в котельной
06:15Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии
06:12В Сингапуре нарушителям карантина по коронавирусу грозит тюрьма
Лента новостейМолния