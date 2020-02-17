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Омбудсмен рассказала, как уберечь подростков от нарушения закона
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала, как уберечь подростков от нарушения закона

08:38 17.02.2020 (обновлено: 11:09 17.02.2020)
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© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Половина задержанных подростков на летних митингах в Москве не понимали своей ответственности, однако подростковая преступность стала ниже, сообщила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
"Я считаю, что многие правонарушения ребята совершают потому, что не понимают их правовых последствий. Вспомните, как подростки летом выходили на протесты. Мы потом с ними разговаривали - половина не понимает своей ответственности. Наша задача - уберечь ребят от нарушения закона", - рассказала Ярославская.
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Омбудсмен добавила, что подростковая преступность в городе стала ниже, однако это связано не с количеством преступлений, а с изменениями в Кодексе административных правонарушений, которые позволили часть правонарушений квалифицировать иначе и наказывать штрафами.
Ярославская отметила, что разработаны полезные правовые квесты в игровой форме.
"Но их охват очень невелик. Надо существенно расширить доступ к квестам, добиться, чтобы их обязательно проходили дети, которые стоят на учете. Для этого можно использовать возможности московской электронной школы", - отметила омбудсмен.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошлого года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.
Читайте полный текст интервью Ольги Ярославской >>
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