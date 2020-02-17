Омбудсмен рассказала, как уберечь подростков от нарушения закона

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Половина задержанных подростков на летних митингах в Половина задержанных подростков на летних митингах в Москве не понимали своей ответственности, однако подростковая преступность стала ниже, сообщила в интервью РИА Новости детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская

"Я считаю, что многие правонарушения ребята совершают потому, что не понимают их правовых последствий. Вспомните, как подростки летом выходили на протесты. Мы потом с ними разговаривали - половина не понимает своей ответственности. Наша задача - уберечь ребят от нарушения закона", - рассказала Ярославская.

Омбудсмен добавила, что подростковая преступность в городе стала ниже, однако это связано не с количеством преступлений, а с изменениями в Кодексе административных правонарушений, которые позволили часть правонарушений квалифицировать иначе и наказывать штрафами.

Ярославская отметила, что разработаны полезные правовые квесты в игровой форме.

"Но их охват очень невелик. Надо существенно расширить доступ к квестам, добиться, чтобы их обязательно проходили дети, которые стоят на учете. Для этого можно использовать возможности московской электронной школы", - отметила омбудсмен.