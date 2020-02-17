Роскачество проверит сырные чипсы

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Роскачество проведет исследование чипсов, которые продаются в российских магазинах, говорится в сообщении организации.
"Эксперты Роскачества запустили исследование сырных чипсов. Специалисты проверят продукт на содержание красителей, ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса, крахмал, акриламид, гидрогенизированные жиры и другие показатели", - говорится в сообщении.
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Продукты будут исследовать по 49 показателям качества и безопасности, среди них - проверка на содержание нитратов, искусственных красителей, трансжиров, потенциально небезопасных веществ (свинец, кадмий, мышьяк), количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, группы бактерий кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, плесеней и дрожжей, акриламида.
"Также эксперты оценят их хруст и количество поломанных чипсов в пачке", - отмечает Роскачество.
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Автономная некоммерческая организация "Российская система качества" (Роскачество) учреждена распоряжением правительства РФ в 2015 году для проведения независимых исследований качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и просвещения россиян в выборе качественных товаров и услуг. Лучшим товарам Роскачество присуждает российский "Знак качества".