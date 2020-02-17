Роскачество проверит сырные чипсы

"Эксперты Роскачества запустили исследование сырных чипсов. Специалисты проверят продукт на содержание красителей, ароматизаторов, консервантов и усилителей вкуса, крахмал, акриламид, гидрогенизированные жиры и другие показатели", - говорится в сообщении.

Продукты будут исследовать по 49 показателям качества и безопасности, среди них - проверка на содержание нитратов, искусственных красителей, трансжиров, потенциально небезопасных веществ (свинец, кадмий, мышьяк), количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, группы бактерий кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, плесеней и дрожжей, акриламида.