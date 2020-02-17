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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки

08:26 17.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 15 февраля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 16 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Смелое.
Военнослужащие в Донбассе
16 февраля, 14:46
ВСУ используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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