В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки

ЛУГАНСК, 17 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 15 февраля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"За 16 февраля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Смелое.
16 февраля, 14:46ВСУ используют перемирие для размещения вооружения, заявили в ЛНР