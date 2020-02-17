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В Югре два человека погибли и пять пострадали в ДТП с двумя машинами
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РИА Новости

В Югре два человека погибли и пять пострадали в ДТП с двумя машинами

08:24 17.02.2020 (обновлено: 09:40 17.02.2020)
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП в Сургутском районе ХМАО
На месте ДТП в Сургутском районе ХМАО
© Фото : МЧС России
На месте ДТП в Сургутском районе ХМАО
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще пять, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается в понедельник на сайте регионального управления МВД.
Авария произошла поздно вечером в воскресенье на 192-м километре трассы Сургут - Когалым. По предварительной информации ведомства, водитель за рулем "ВАЗ 21120", двигаясь в сторону Сургута, выполнял обгон по встречной полосе, где легковушка столкнулась с машиной "ВАЗ 21093".
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"В результате происшествия водитель и пассажир... автомобиля "ВАЗ 21093" от полученных травм скончались на месте, водитель "ВАЗ 21120" и пассажиры 1984, 2005, 2016, 2018 годов рождения получили травмы различной степени", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в отделе МВД по Сургутскому району ХМАО, все пострадавшие госпитализированы. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося, процессуальное решение пока не принято.
© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП в Сургутском районе ХМАО
На месте ДТП в Сургутском районе ХМАО
© Фото : МЧС России
На месте ДТП в Сургутском районе ХМАО
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Ханты-Мансийский автономный округКогалымСургутПроисшествия
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