В Югре два человека погибли и пять пострадали в ДТП с двумя машинами

Авария произошла поздно вечером в воскресенье на 192-м километре трассы Сургут - Когалым. По предварительной информации ведомства, водитель за рулем "ВАЗ 21120", двигаясь в сторону Сургута, выполнял обгон по встречной полосе, где легковушка столкнулась с машиной "ВАЗ 21093".