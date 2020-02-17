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Роспотребнадзор проверит наборы юных химиков
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РИА Новости

Роспотребнадзор проверит наборы юных химиков

08:22 17.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанкКолбы
Колбы
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Колбы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич попросил Роспотребнадзор проверить на безопасность наборы для юных химиков, а также разъяснить регулирование оборота таких товаров, соответствующее письмо депутат направил главе ведомства Анне Поповой.
"Обращаюсь к Вам в связи с большой волной негативных высказываний и споров в социальных сетях о безопасности набора юного химика "Укрощение огня", который можно найти в детских магазинах страны. По открытым данным в состав набора входит аммоний двухромовокислый", - говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
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Депутат отметил, что ранее указанное вещество активно использовалось в общеобразовательных учреждениях на уроках химии для демонстрации реакции "Вулкана Бёттгера", когда при нагревании дихромат (аммоний двухромовокислый) разлагается с выделением азота, паров воды и выбросом раскаленных твердых частиц оксида хрома.
"Однако сейчас из-за токсичности реактива подобный химический опыт запрещен в образовательных учреждениях большинства стран мира", - подчеркнул депутат.
Он отмечает, что в настоящее время мнения экспертов, публикации в интернете и нормативные документы, определяющие оборот таких товаров, противоречивы.
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"Учитывая это, а также и то, что подобная ситуация может затронуть жизнь и здоровье детей прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна, организовать проведение всестороннего анализа и дать оценку в рамках компетенций возглавляемого Вами ведомства. В частности, оказать содействие в разъяснении регулирования оборота (сертификации, розничной продажи и др.) наборов, содержащих различные химические вещества для проведения химических опытов для школьников и образовательных учреждений", - говорится в письме.
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Борис МенделевичАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФОбщество
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