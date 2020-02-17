В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

"В 23.36 мск в воскресенье на улице Тангиева в Назрани произошло столкновение двух автомобилей "Мерседес" и "Фольксваген", - говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб на месте происшествия, еще четверо с различными травмами госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Назрани.