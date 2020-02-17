В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

НАЛЬЧИК, 17 фев - РИА Новости. Один человек погиб, ещё четверо получили различные травмы в столкновении двух иномарок в Ингушетии, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В 23.36 мск в воскресенье на улице Тангиева в Назрани произошло столкновение двух автомобилей "Мерседес" и "Фольксваген", - говорится в сообщении.
В результате ДТП один человек погиб на месте происшествия, еще четверо с различными травмами госпитализированы в республиканскую клиническую больницу в Назрани.
По факту аварии проводится расследование.
7 декабря 2019, 20:27Крупные ДТП в России в 2019 году