Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

"Сегодня столица окажется в теплом секторе далекого циклона, центр которого кружится аж над Баренцевым морем. Погода будет облачная, местами пройдут кратковременные дожди, плюс 3 - плюс 5 в столице, плюс 1 - плюс 6 в Подмосковье", - сказал Леус.

Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы до 13-18 метров в секунду, по области ветер может достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.