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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

08:12 17.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Москвы
Прохожие на улице Москвы
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прохожие на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Облачная погода, порывистый ветер и кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, температура воздуха в столице составит от плюс 3 до плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица окажется в теплом секторе далекого циклона, центр которого кружится аж над Баренцевым морем. Погода будет облачная, местами пройдут кратковременные дожди, плюс 3 - плюс 5 в столице, плюс 1 - плюс 6 в Подмосковье", - сказал Леус.
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Метеоролог также отметил, что ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, порывы до 13-18 метров в секунду, по области ветер может достигать 20 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру составит 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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