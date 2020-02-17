В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах

ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Приморский юрист Максим Чихунов обратился в Приморский юрист Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности протоиерея Дмитрия Смирнова , сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".

Ранее во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". В Госдуме назвали его высказывание оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде в свою очередь отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные резкие заявления сочли неправильными.

"Подано мною заявление о привлечении протоиерея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по статье "Клевета", а также статье "Оскорбление" (КоАП). Так как он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по статье "Занятие проституцией", - написал Чихунов на своей странице в Facebook.