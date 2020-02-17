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Религия и мировоззрение
2020-02-17T08:09+0300
https://ria.ru/20200217/1564856446.html
В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
https://cdn24.img.ria.ru/images/155687/88/1556878839_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_114e57fcaa916d3e7391d0d4f6105eea.jpg
РИА Новости

В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах

08:09 17.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПротоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Дмитрий Смирнов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Протоиерей Дмитрий Смирнов . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 фев - РИА Новости. Приморский юрист Максим Чихунов обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Ранее во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками". В Госдуме назвали его высказывание оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения. В Совфеде в свою очередь отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные резкие заявления сочли неправильными.
Оксана Пушкина
Вчера, 16:08
Пушкина назвала слова протоиерея о гражданских женах хайпом
"Подано мною заявление о привлечении протоиерея Дмитрия, представителя РПЦ, к уголовной ответственности по статье "Клевета", а также статье "Оскорбление" (КоАП). Так как он в своей речи обвиняет женщин в совершении правонарушения по статье "Занятие проституцией", - написал Чихунов на своей странице в Facebook.
Там же опубликован скриншот подтверждения отправки его обращения в Генпрокуратуру.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 22:33Религия и мировоззрение
Захарова отреагировала на слова протоиерея о гражданских женах
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПротоиерей Димитрий СмирновГенеральная прокуратура РФПриморский край
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