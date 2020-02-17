Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Россиян среди заболевших новым типом коронавируса на территории КНР на данный момент нет, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров.
"На данный момент россиян среди заболевших на территории КНР нет", - сказал Егоров.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 70 548 человек, из них 1 770 человек скончались, 10 844 излечились и выписаны из больниц.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса