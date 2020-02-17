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В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
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РИА Новости

В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam

07:55 17.02.2020
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© REUTERS / StringerПассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
Пассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
© REUTERS / Stringer
Пассажиры покидают круизный лайнер Westerdam в камбоджийском порту Сиануквиль
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Медики в Малайзии не выявили коронавирус у шестерых иностранцев с круизного лайнера Westerdam, американская пассажирка которого ранее была госпитализирована с этим диагнозом, сообщает газета News Straits Times со ссылкой на минздрав.
В настоящий момент 83-летная американка проходит лечение в больнице в Малайзии, анализы ее мужа не выявили коронавирус, однако он находится под наблюдением врачей.
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Пассажиры лайнера Westerdam провели на борту в общей сложности 14 дней, с момента, когда появились подозрения на коронавирус. В этот период его отказались пустить в свои порты власти ряда стран. По прошествии инкубационного периода пассажиры, большая часть которых - граждане США, а также восемь россиян, начали сходить на берег в камбоджийском Сиануквиле.
Шесть иностранцев, которых проверили на заболевание, прилетели в Малайзию из Камбоджи на чартерном самолете в числе 145 пассажиров. Речь идет о четверых американцах и двух голландцах. "Сейчас они в добром здравии. Посольствам их стран сообщили о результатах тестов, им будет разрешено продолжить путь на соответствующих рейсах в их следующий пункт назначения", - цитирует газета слова генерального директора минздрава Малайзии Нура Хишама Абдуллы.
Издание отмечает, что 137 пассажиров из 143, у которых не выявлено симптомов болезни, уже отправились в свои страны.
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