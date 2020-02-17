В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Ранее прокуратура сообщила, что в отношении прокурора Аслаханова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По данным СК, дело возбуждено на брата прокурора Алихана по статье о посредничестве во взяточничестве, а также на других лиц.
Следствие считает, что 21 мая 2019 года Аслаханов при участии брата и других лиц получил от учредителя коммерческой организации 500 тысяч рублей за "покровительство и попустительство по службе в интересах данной коммерческой организации".
"Арестован на два месяца до 13 апреля", - сказала представитель суда.
26 декабря 2019, 07:47Суд арестовал подозреваемого во взятке и.о. прокурора Норильска