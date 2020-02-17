В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Вооруженные грабители украли 600 рулонов туалетной бумаги на фоне паники по поводу нехватки товаров первой необходимости в специальном административном районе Китая Гонконг из-за вспышки коронавируса, сообщает газета South China Morning Post.
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что на фоне слухов о нехватке основных товаров из-за ситуации вокруг коронавируса гонконгцы начали массово скупать мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и другие товары такого рода.
28 октября 2014, 01:22Вооруженная банда попыталась ограбить федерального прокурора АргентиныПроблема уличной преступности в Аргентине в последние годы стала одной из самых острых. В социальных сетях и в публикациях в СМИ многие высказывают недовольство действиями судей за то, что те нередко освобождают подозреваемых до суда, и общей "мягкостью" системы наказания преступников.
Газета сообщает, что три человека в масках украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских магазинов в районе 6 утра в понедельник. По словам полиции, у одного из злоумышленников при себе был нож. Сумма ущерба составила почти 130$ (более 1 тысячи гонконгских долларов).
В воскресенье гендиректор совета потребителей Гонконга рекомендовала местным жителям не скупать рулоны туалетной бумаги и не хранить их у себя в большом количестве, поскольку из-за влажного климата они могут заплесневеть. По ее словам, крупные поставщики уже заявили, что нехватки этого товара не будет.
В Гонконге зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый тип коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 70 тысяч человек, скончались 1 770.
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