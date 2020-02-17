В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги

Вооруженная банда попыталась ограбить федерального прокурора Аргентины Проблема уличной преступности в Аргентине в последние годы стала одной из самых острых. В социальных сетях и в публикациях в СМИ многие высказывают недовольство действиями судей за то, что те нередко освобождают подозреваемых до суда, и общей "мягкостью" системы наказания преступников.