МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение о сильном ветре.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 7 часов до 18 часов 17 февраля местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В связи с непогодой МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также не укрываться под деревьями.
Кроме того, автомобилистам в такую погоду советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.