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МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
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РИА Новости

МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник

07:28 17.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВетер в Москве
Ветер в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Ветер в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Столичный главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение о сильном ветре.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 7 часов до 18 часов 17 февраля местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В связи с непогодой МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также не укрываться под деревьями.
Кроме того, автомобилистам в такую погоду советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Санкт-Петербург
Вчера, 17:36
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в понедельник
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ПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваРоссияОбщество
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