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Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
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РИА Новости

Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%

07:20 17.02.2020
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© Depositphotos / SergeyNivensЭкономический анализ
Экономический анализ
© Depositphotos / SergeyNivens
Экономический анализ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки в прошлом году выдали россиянам потребительских кредитов на 2,268 триллиона рублей для погашения ранее взятых ссуд, это на 14% больше результата з 2018 год, подсчитали для РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
По данным компании, россияне по итогам прошлого года взяли новых кредитов на 2,268 триллиона рублей против 2,024 триллиона рублей годом ранее. Это произошло, поскольку банки в прошлом году сделали большой акцент на продукт рефинансирования и консолидация кредитов, поясняют эксперты.
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Согласно информации на сайте банков из топ-35 рейтинга РИА Новости, только три кредитные организации в настоящее время не рефинансируют потребительские кредиты - Совкомбанк, "Русский стандарт" и "Абсолют банк". При этом в Совкомбанке сообщили РИА Новости, что рассматривают возможность запуска рефинансирования потребительских кредитов.
Диапазон минимальных ставок, по которым кредитные организации предлагают перекредитовать существующие ссуды, составляет от 7,5% до 13% годовых. Чаще всего банки предлагают рефинансировать кредит под ставку от 9,9%, а средняя по рынку минимальная ставка - 10,1%.
В зависимости от банка максимальная сумма кредита на рефинансирование составляет от 1 до 5 миллионов рублей, но чаще всего кредитные организации готовы выдать новый потребкредит на погашение старых ссуд на сумму до 3 миллионов рублей.
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Объединенное кредитное бюро (ОКБ)Абсолют БанкРусский стандарт (банк)СовкомбанкЭкономика
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