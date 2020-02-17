Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российские банки в прошлом году выдали россиянам потребительских Российские банки в прошлом году выдали россиянам потребительских кредитов на 2,268 триллиона рублей для погашения ранее взятых ссуд, это на 14% больше результата з 2018 год, подсчитали для РИА Новости в Объединенном кредитном бюро ( ОКБ ).

По данным компании, россияне по итогам прошлого года взяли новых кредитов на 2,268 триллиона рублей против 2,024 триллиона рублей годом ранее. Это произошло, поскольку банки в прошлом году сделали большой акцент на продукт рефинансирования и консолидация кредитов, поясняют эксперты.

Согласно информации на сайте банков из топ-35 рейтинга РИА Новости, только три кредитные организации в настоящее время не рефинансируют потребительские кредиты - Совкомбанк, "Русский стандарт" и "Абсолют банк". При этом в Совкомбанке сообщили РИА Новости, что рассматривают возможность запуска рефинансирования потребительских кредитов.

Диапазон минимальных ставок, по которым кредитные организации предлагают перекредитовать существующие ссуды, составляет от 7,5% до 13% годовых. Чаще всего банки предлагают рефинансировать кредит под ставку от 9,9%, а средняя по рынку минимальная ставка - 10,1%.