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В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
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РИА Новости

В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения

07:18 17.02.2020
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© AP Photo / Gerald HerbertШтат Миссисипи
Штат Миссисипи
© AP Photo / Gerald Herbert
Штат Миссисипи. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В американском штате Миссисипи из-за ливневых дождей объявлен режим ЧС, в столице штата городе Джексон затоплен ряд районов, река Перл вышла из берегов, уровень воды в ней превысил 11 метров и продолжает расти.
Как сообщает национальная метеорологическая служба Джексона, последний раз уровень воды в реке достигал такой отметки во время наводнения в 1983 году.
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По данным газеты New York Times, вышедшая из берегов река затопила несколько районов в столице штата городе Джексон, дороги стали непроходимыми.
Ранее, как сообщает телеканал CBS, власти штата сообщили, что разлив реки грозит серьезным наводнением в районе Джексона. Губернатор штата Тейт Ривз в субботу объявил чрезвычайное положение.
В субботу также была открыта водослив местной плотины, что привело к дополнительному притоку воды в уже вышедшую из берегов реку, пишет New York Times
"Это историческое, беспрецедентное наводнение. Согласно прогнозам, оно может стать третьим худшим наводнением в истории нашего штата. Я объявил чрезвычайное положение, чтобы задействовать все ресурсы и помочь всем пострадавшим жителям Миссисипи", - написал Ривз в Twitter.
Власти штата объявили обязательную эвакуацию в некоторых районах вблизи Джексона.
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