В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения

СМИ: в Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения

СМИ: в Танзании более 20 человек погибли в результате наводнения

Ранее, как сообщает телеканал CBS, власти штата сообщили, что разлив реки грозит серьезным наводнением в районе Джексона. Губернатор штата Тейт Ривз в субботу объявил чрезвычайное положение.

В субботу также была открыта водослив местной плотины, что привело к дополнительному притоку воды в уже вышедшую из берегов реку, пишет New York Times