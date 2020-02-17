В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ

"На территории республики были показатели по снижению заболеваемости. Темпы роста по предыдущей неделе постепенно снижаются. По Кызылу за прошлую неделю составило минус 52%. То есть двухнедельное разобщение детей в Кызыле в образовательных учреждениях дало свой эффект … На сегодняшний день снят карантин по городу Кызылу, Кызыльскому кожууну, районным центрам – 11 административных территорий", - сказала Салчак.

Она отметила, что случаев заболеваемости коронавирусом в республике не зафиксировано, также как и подозрений на заболевание.

"На медицинском наблюдении в Туве находится 90 человек, которые выезжали за пределы РФ и побывали в странах неблагополучных по коронавирусу. Из 90 человек семь человек прошли меднаблюдение, у остальных дело идет к завершению ... На сегодня 16 граждан, которые побывали в КНР. Отклонений по состоянию здоровья нет. Подтвержденных случаев и лиц с подозрением на коронавирус в республике нет", - уточнила Салчак.