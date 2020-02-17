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В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
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РИА Новости

В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ

07:10 17.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 17 фев - РИА Новости. Карантин по гриппу и ОРВИ снят в Кызыле и 11 территориях республики, сообщила на совещании правительства Тувы глава республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Салчак.
Карантин в Кызыле был введен в начале февраля из-за сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
"На территории республики были показатели по снижению заболеваемости. Темпы роста по предыдущей неделе постепенно снижаются. По Кызылу за прошлую неделю составило минус 52%. То есть двухнедельное разобщение детей в Кызыле в образовательных учреждениях дало свой эффект … На сегодняшний день снят карантин по городу Кызылу, Кызыльскому кожууну, районным центрам – 11 административных территорий", - сказала Салчак.
Она отметила, что случаев заболеваемости коронавирусом в республике не зафиксировано, также как и подозрений на заболевание.
"На медицинском наблюдении в Туве находится 90 человек, которые выезжали за пределы РФ и побывали в странах неблагополучных по коронавирусу. Из 90 человек семь человек прошли меднаблюдение, у остальных дело идет к завершению ... На сегодня 16 граждан, которые побывали в КНР. Отклонений по состоянию здоровья нет. Подтвержденных случаев и лиц с подозрением на коронавирус в республике нет", - уточнила Салчак.
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