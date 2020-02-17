Хабаровский депутат-коммунист будет баллотироваться в губернаторы ЕАО

ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Депутат законодательной думы Хабаровского края от КПРФ Максим Кукушкин намерен участвовать в сентябрьских выборах губернатора Еврейской автономной области, сообщили РИА Новости в понедельник представитель краевого отделения компартии и подтвердил он сам.
Экс-губернатор Еврейской автономии Александр Левинталь в декабре ушел в отставку. Врио главы области был назначен Ростислав Гольдштейн. Выборы нового главы пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
"В январе состоялась кадровая комиссия ЦК компартии в Москве, кандидатуру Максима Кукушкина одобрили. Он будет баллотироваться в губернаторы Еврейской автономной области. Надо пройти еще ряд процедур, пройти муниципальный фильтр, и от КПРФ он будет выдвигаться", - сказал собеседник.
Сам Кукушкин рассказал РИА Новости, что уже готовит программу развития региона, с которой пойдет на выборы.
"Программу я готовлю с цифрами, выкладками. Пока по закону я не имею права ее публиковать, но так как партия меня выдвигает, определенные моменты я буду озвучивать. Программа готовится с учетом существующих реалий. Я слежу за развитием области, у нас есть коллеги по партии во всех районах и они рассказывают о проблемах. У меня там живут родственники, и все эти многолетние мытарства людей знаю. Пока регион находится в стагнации, на нижних позициях всевозможных рейтингов", - сказал коммунист.
Кукушкин также заявил, что после партийной конференции и подачи документов в избирком ему необходимо будет пройти муниципальный фильтр – собрать 22 подписи депутатов и глав поселений, а после этого начнется агитация и будет представлена предвыборная программа.
В сентябре 2018 года Кукушкин участвовал в выборах мэра Хабаровска. Он занял второе место, набрав около 25% голосов. Первое место получил единоросс Сергей Кравчук с почти 40%. В сентябре 2019 года состоялись выборы в законодательную думу Хабаровского края, по результатам которых Кукушкин прошел в парламент по партийным спискам.
16 декабря 2019, 07:04Новый глава ЕАО рассказал о стоящих перед ним задачах