Хабаровский депутат-коммунист будет баллотироваться в губернаторы ЕАО

"В январе состоялась кадровая комиссия ЦК компартии в Москве, кандидатуру Максима Кукушкина одобрили. Он будет баллотироваться в губернаторы Еврейской автономной области. Надо пройти еще ряд процедур, пройти муниципальный фильтр, и от КПРФ он будет выдвигаться", - сказал собеседник.

"Программу я готовлю с цифрами, выкладками. Пока по закону я не имею права ее публиковать, но так как партия меня выдвигает, определенные моменты я буду озвучивать. Программа готовится с учетом существующих реалий. Я слежу за развитием области, у нас есть коллеги по партии во всех районах и они рассказывают о проблемах. У меня там живут родственники, и все эти многолетние мытарства людей знаю. Пока регион находится в стагнации, на нижних позициях всевозможных рейтингов", - сказал коммунист.