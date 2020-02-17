Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Москва выступает за преодоление имеющихся между США и Ираном разногласий исключительно через диалог, на это ориентирована российская Концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете Stampa.
"Если Вы имеете в виду очередной виток американо-иранской эскалации, с которого начался текущий год, то наша позиция известна. Мы осуждаем любые действия, противоречащие принципам Устава ООН и ведущие к росту напряженности в регионе. Организованная 3 января атака Пентагона по аэропорту города Багдад, в результате которой погиб командующий силами спецназначения КСИР Ирана Сулеймани, стала вопиющим нарушением международного права", - сказал министр.
Он напомнил, что это был гражданский аэропорт. "Так что повторю то, что уже сказал недавно в ходе визита в Шри-Ланку: эти действия американцев – за рамками", - добавил он.
"Россия выступает за преодоление имеющихся разногласий исключительно через диалог, за столом переговоров. На это ориентирована российская Концепция коллективной безопасности в районе Персидского залива, презентация которой состоялась летом прошлого года. Так, в отличие от продвигаемых рядом государств конфронтационных схем мы предлагаем региону конструктивную, объединительную повестку дня, призываем к формированию механизмов совместного реагирования на вызовы и угрозы", - подчеркнул Лавров.
В Москве убеждены, что "последовательная реализация данной инициативы стала бы важным шагом на пути оздоровления ситуации на всем Ближнем Востоке, позволила бы заложить основу для создания там архитектуры взаимного доверия".
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