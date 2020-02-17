Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-17T07:28+0300
https://ria.ru/20200217/1564855521.html
В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
https://cdn21.img.ria.ru/images/99086/66/990866640_0:24:2940:1678_1036x0_80_0_0_da4644dd6f450a10e3d37583c40c635d.jpg
РИА Новости

В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет

06:58 17.02.2020 (обновлено: 07:28 17.02.2020)
9166
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет заходит на посадку в международном аэропорту "Шереметьево"
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Самолет Уфа — Пхукет полетел в Москву на диагностику из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Boeing 777 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) в 02.01 (00.01 мск). По данным сервиса Flightradar24, самолет после взлета долго кружил у аэропорта Уфы, после чего направился на запад и в 5.29 мск сел в "Шереметьево E".

"При вылете из аэропорта Уфа, прямым рейсом в Пхукет самолётом Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека", — сказал собеседник.

Командир экипажа принял решение о выработке топлива и следовании в аэропорт базирования — "Шереметьево" для диагностики оборудования.
На борту были 423 человека, включая 12 членов экипажа.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
14 февраля, 17:18
СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета на Ямале
2704126
Обсудить 1
Пхукет (остров)МоскваУфаШереметьево (аэропорт)Происшествия
Рекомендуем
Самолет авиакомпании NordWind Airlines
В Москве сел рейс Nordwind Airlines Уфа — Пхукет
Президент России Владимир Путин
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Самолёт Nordwind Airlines Уфа — Пхукет неожиданно полетел через Москву
Сенатор, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова
Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Сотрудник полиции
В крупнейших городах Дальнего Востока эвакуируют детские сады
Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса
Мюнхенская конференция по безопасности
Драма в Мюнхене: "Глобальный порядок во главе с США — окончен"
Центральный банк России
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение
Киркоров прокомментировал "скандал" с Ди Каприо на "Оскаре"
Вид на Шанхай
Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев оценил слова протоиерея Смирнова о гражданских женах
Авиалайнер Boeing 737 Max во время демонстрационного полета на авиасалоне Фарнборо-2016
Крутое пике: Boeing не смогла продать ни одного самолета
Вид Москвы
Названы лучшие по качеству жизни регионы России
Полиция в Китае
В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
Сосед рассказал об убившем жену на глазах у ребенка в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:15В Ингушетии один человек погиб и четверо пострадали в ДТП
08:12Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
08:09В Приморье призвали наказать протоиерея за слова о гражданских женах
08:00Константин Малофеев: проблему демографии решит рост религиозности
07:59Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет
07:55В Малайзии не выявили коронавирус у шестерых человек с судна Westerdam
07:51В Москве прокомментировали первое место в рейтинге по качеству жизни
07:47ВРНС: работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам
07:39В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
07:32В Гонконге вооруженная банда похитила 600 рулонов туалетной бумаги
07:28МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в понедельник
07:24Сенатор заявила о трудностях угольных портов ДФО из-за коронавируса
07:20Исследование: банки нарастили рефинансирование потребкредитов на 12%
07:18В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения
07:10В столице Тувы и 11 районах республики сняли карантин по гриппу и ОРВИ
07:07В Благовещенске "минирование" детских садов оказалось ложным
07:01Лавров прокомментировал пути преодоления конфликта между США и Ираном
06:58В МЧС сообщили причину посадки в Москве рейса Уфа — Пхукет
06:49Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
06:44В Хабаровском крае потушили пожар в здании на железнодорожной станции
Лента новостейМолния