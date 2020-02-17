Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку

"Убеждены, что для реального продвижения к справедливому двугосударственному урегулированию палестинского вопроса необходимы, во-первых, подлинные усилия самих палестинцев и израильтян, а во-вторых – максимально сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса. В этом контексте поддерживаем позицию, отраженную в итоговом заявлении последнего заседания министров иностранных дел государств-членов ЛАГ (Лиги арабских государств), о необходимости проведения многосторонних переговоров по БВУ (ближневосточному урегулированию) под международной эгидой", - отметил глава МИД РФ.

Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.