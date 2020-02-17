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2020-02-17T06:49+0300
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Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку
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РИА Новости

Лавров рассказал, кто может провести переговоры по Ближнему Востоку

06:49 17.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Необходимо провести многосторонние переговоры по ближневосточному урегулированию, "квартет" посредников мог бы взять на себя эту роль, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете La Stampa.
"Убеждены, что для реального продвижения к справедливому двугосударственному урегулированию палестинского вопроса необходимы, во-первых, подлинные усилия самих палестинцев и израильтян, а во-вторых – максимально сбалансированное и непредвзятое международное сопровождение процесса. В этом контексте поддерживаем позицию, отраженную в итоговом заявлении последнего заседания министров иностранных дел государств-членов ЛАГ (Лиги арабских государств), о необходимости проведения многосторонних переговоров по БВУ (ближневосточному урегулированию) под международной эгидой", - отметил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
06:16
Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
"Считаем, что данную роль мог бы взять на себя "квартет" международных посредников, являющийся единственно признанным СБ ООН механизмом сопровождения ближневосточного мирного процесса. Россия как член "четверки" готова способствовать выходу на компромиссные развязки. В контактах как с палестинцами, так и с израильтянами продолжим настойчиво побуждать обе стороны проявлять конструктивную линию в интересах согласования переговорных решений всех имеющихся проблем", - подчеркнул Лавров.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСергей ЛавровСовет Безопасности ООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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